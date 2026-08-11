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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nikisiani, Grecja

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2 obiekty total found
Dom 1 pokój w Nikisiani, Grecja
Dom 1 pokój
Nikisiani, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Pangeo, Nikisian Cold Water: Częściowo odnowiony Dom 180 m2 na działce 125.31 m2. 2 niezależ…
$71,504
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Dom w Nikisiani, Grecja
Dom
Nikisiani, Grecja
Powierzchnia 126 m²
Pangeo, Nikisiani: Na sprzeda? Dom z kamienia i ceg? y 126 m kw., na 2 poziomach z dzia? k? …
$47,319
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