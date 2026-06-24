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Domy z garażem na sprzedaż w Neos Marmaras, Grecja

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wille
97
domy wolnostojące
4
szeregowcy
4
6 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Willa 2 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie tego wykwintnego, odosobnionego domu w malowniczym regionie Halkidiki w Grecj…
$191,642
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Willa 5 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Ucieczka do oszałamiającego domu w Halkidiki, Grecja z niesamowite otwarte widoki. Ta nieruc…
$1,39M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Willa 5 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 660 m²
Witamy w tym pięknym domu na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Z jego luksusowe uczucie, ta nie…
$1,60M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Willa 4 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Willa 4 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro -2/-2
Przedstawiamy uroczy dom w dobrym stanie z widokiem na morze, zaledwie 5 minut spacerem od p…
$1,28M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Willa 5 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Przedstawienie oszałamiającego domu w Halkidiki w Sitonii, obecnie w budowie. Ten niesamowit…
$476,202
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Willa 6 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 378 m²
Piętro -2/-2
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w małym raju H…
$871,101
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Agencja
Halkidiki Properties
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