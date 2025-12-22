Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Neoi Epivates
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Neoi Epivates, Grecja

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 42 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$145,225
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Kawalerka 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 43 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$174,270
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się