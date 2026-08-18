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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Neoi Epivates, Grecja

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/3
Maisonette obecnie w budowie, znajduje się w pożądanym obszarze Thermaikos, Peraia. Ten dom …
$325,467
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Agencja
Vista Estate
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