Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Neo Rysio
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Neo Rysio, Grecja

wille
16
domy wolnostojące
5
szeregowcy
12
4 obiekty total found
Willa 14 pokojów w Neo Rysio, Grecja
Willa 14 pokojów
Neo Rysio, Grecja
Pokoje 14
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 900 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 6 sy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Thermi, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Thermi, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma 4 p…
$643,742
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Neo Rysio, Grecja
Willa 5 pokojów
Neo Rysio, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 610 m²
Piętro 5/1
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 610 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$760,786
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Willa 4 pokoi w Neo Rysio, Grecja
Willa 4 pokoi
Neo Rysio, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro -2
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 167 m kw. na przedmieściach Salonik. Piwnica składa się z je…
$514,994
Zostaw prośbę
