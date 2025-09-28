Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Neo Rysio, Grecja

Willa 14 pokojów w Neo Rysio, Grecja
Willa 14 pokojów
Neo Rysio, Grecja
Pokoje 14
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 900 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 6 sy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Neo Rysio, Grecja
Willa 5 pokojów
Neo Rysio, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 610 m²
Piętro 5/1
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 610 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$760,786
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 7 pokojów w Neo Rysio, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Neo Rysio, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 470 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 470 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$620,334
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Willa 4 pokoi w Neo Rysio, Grecja
Willa 4 pokoi
Neo Rysio, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro -2
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 167 m kw. na przedmieściach Salonik. Piwnica składa się z je…
$514,994
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Neo Rysio, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Neo Rysio, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 1
Twój wymarzony dom czeka w spokojnym Neo Rysio, Saloniki Odkryj uosobienie komfortu i stylu…
$573,516
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Neo Rysio, Grecja
Willa 7 pokojów
Neo Rysio, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? pod budowê 3-pi? trowa willa 343 m kw. na przedmieściach Saloniki. Parter składa…
$655,447
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
