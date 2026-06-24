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Wille nad morzem na sprzedaż w Nea Triglia, Grecja

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25 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Ten oszałamiający dom w Halkidiki, Grecja oferuje naprawdę luksusowe doświadczenie życiowe. …
$929,175
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Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 463 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie willi nabrzeża obecnie w budowie w Nea Propontida, Halkidiki. Ten niesamowity…
$2,26M
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Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/1
Introducing a breathtaking Maisonette property located in the picturesque region of Halkidik…
$203,257
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Agencja
Halkidiki Properties
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Willa 5 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$522,661
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Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/1
Luksusowy rezydent. Unikalna maizonette w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miej…
$267,138
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Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Ten piękny maisonette w Nea Propontida, Halkidiki jest idealnym wyborem dla tych, którzy szu…
$406,514
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Agencja
Halkidiki Properties
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TekceTekce
Willa 7 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 7 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
Luksusowa własność. Unikalny dom z basenem, w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym …
$2,09M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 7 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 7 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Ten oszałamiający dom w Halkidiki oferuje luksusowe życie w dobrym stanie z niesamowitymi wi…
$1,39M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Przedstawiamy uroczy dom w dobrym stanie w Halkidiki, Grecja. Ciesz się niesamowitym otwarty…
$429,743
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 9 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 9 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 345 m²
W samym sercu Halkidiki ten oszałamiający dom oferuje uosobienie luksusowego życia. Obecnie …
$2,90M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/1
Przedstawienie zapierającej dech w piersiach posiadłości Maisonette w malowniczym regionie H…
$223,002
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Piętro -2/-2
Dom na sprzedaż w Halkidiki, Grecja. Obiekt ten oferuje niesamowity widok na morze, idealny …
$464,587
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 180 m²
Unikalny dom w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym s…
$551,698
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1/1
Piękna maizonette w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w ma…
$290,367
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/-1
Zapraszamy do tego wspaniałego nabrzeża nieruchomości znajduje się w pięknym obszarze Halkid…
$1,74M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Położony w pięknym regionie Halkidiki, ten dom jest w dobrym stanie z niesamowitymi otwartym…
$243,908
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 12 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 12 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Ten piękny dom w Halkidiki, Grecja jest w wielkim stanie i oferuje niesamowite otwarte widok…
$929,175
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Ten oszałamiający, nowo wybudowany maizonette w Halkidiki, Grecja oferuje zapierające dech w…
$290,367
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w pięknej okolicy Halkidiki, ten przestronny maisonette oferuje wspaniałe otwarte w…
$487,817
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Przedstawiamy wspaniały dom w pięknym regionie Halkidiki w Grecji. Ten niedawno odnowiony ob…
$720,110
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 7 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 7 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
Unikalny dom z luksusowym basenem, w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu …
$720,110
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Luksusowa własność. Piękny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Nea…
$673,652
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Unikalny dom z luksusowym basenem, w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w…
$609,771
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro -1/-1
Ucieczka do własnego raju w Halkidiki z tego nowo zbudowanego domu w kompleksie. Ciesz się l…
$754,955
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Piękny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Obiekt położony je…
$394,899
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Agencja
Halkidiki Properties
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