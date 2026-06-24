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Kawalerki na sprzedaż w Nea Triglia, Grecja

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1 obiekt total found
Kawalerka w Nea Triglia, Grecja
Kawalerka
Nea Triglia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie nowego projektu w Halkidiki w Grecji, oferującego luksusowe studio z niesamowit…
$110,340
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Agencja
Halkidiki Properties
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