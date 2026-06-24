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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Nea Triglia, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Nea Triglia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Nowo wybudowany apartament o powierzchni 48 m2 w gminie Nea Propontida w odległości zaledwie…
$168,413
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Agencja
Halkidiki Properties
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Triglia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piękny apartament w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w sa…
$174,220
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Realting.com
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Realting.com
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