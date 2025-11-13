Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Nea Peramos, Grecja

2 obiekty total found
Hotel 484 m² w Nea Peramos, Grecja
Hotel 484 m²
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 18
Powierzchnia 484 m²
Piętro 4
Free, New Peramos: Budynek jest na sprzedaż dla hotelu z widokiem na morze i górę 484 m kw.,…
$785,888
Hotel 450 m² w Nea Peramos, Grecja
Hotel 450 m²
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 12
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale hotel of 450 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. There are: air …
$3,00M
