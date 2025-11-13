Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nea Peramos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Nea Peramos, Grecja

kawalerki
3
1 pokojowe
17
2 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 6
For sale under construction apartment of 77 sq.meters in Kavala suburbs. Flat has front la…
$288,866
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/2
For sale apartment of 52 sq.meters in Kavala suburbs. The apartment is situated on the 1st f…
$167,542
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale apartment of 56 sq.meters in Kavala suburbs. Flat has front layout. A magnificent…
$254,202
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 5 pokojów w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale apartment of 145 sq.meters in Kavala suburbs. Flat has front layout. A magnificen…
$543,068
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się