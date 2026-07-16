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Kawalerki na sprzedaż w Nea Moudania, Grecja

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Studio to znajduje się w okolicy miasta Nea Moudania 450 metrów od pięknej piaszczystej plaż…
$102,900
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Parametry nieruchomości w Nea Moudania, Grecja

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