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Dom wolnostojący na sprzedaż w Nea Malgara, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Nea Malgara, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Malgara, Grecja
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 110 metrów kwadratowych w Salonikach. Domek skła…
$145,359
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Malgara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Malgara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 155 m kw na przedmieściach Saloniki. Dom składa się z 3 sypialni,…
$129,878
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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