Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nea Makri
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Nea Makri, Grecja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,18M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się