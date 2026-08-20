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Wille w górach na sprzedaż w Nea Makri, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 800 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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