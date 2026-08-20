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Domy Szeregowe w Nea Makri, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Nea Makri, Grecja
Szeregowiec
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż maisonette 300 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$708,425
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