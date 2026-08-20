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Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Nea Makri, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$791,075
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 570 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 570 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 197 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 197 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, j…
$501,801
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Agencja
Grekodom Development
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