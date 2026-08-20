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Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Nea Makri, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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9 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$791,075
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,18M
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Dom wolnostojący w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Makri, Grecja
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 430 metrów kwadratowych w Attyce. Wspaniały widok na miasto,…
$1,18M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica Parter…
$826,496
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 265 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 265 metrów kwadratowych w Attyce. Pierwsze piętro s…
$926,856
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z …
$484,091
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 197 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 197 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, j…
$501,801
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 330 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$767,461
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