  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nea Karvali
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Nea Karvali, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Karvali, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Karvali, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
For sale under construction 2-storey house of 138 sq.meters in Kavala suburbs. 1st floor c…
$317,752
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
