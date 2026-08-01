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Wille z garażem na sprzedaż w Nea Kallikrateia, Grecja

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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 180 m²
Unikalny dom w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym s…
$541,073
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$512,595
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Obiekt położ…
$706,242
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Agencja
Halkidiki Properties
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