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Hotele na sprzedaż w Nea Kallikrateia, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 1 100 m² w Nea Kallikrateia, Grecja
Hotel 1 100 m²
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 37
Liczba łazienek 40
Powierzchnia 1 100 m²
Kod własności: HPS4757 - Hotel dla SPRZEDAŻY w Kalikratei Nea Kallikrateia za €1.650.000. Te…
$1,90M
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