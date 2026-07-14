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Domy z tarasem na sprzedaż w Municipality of Monemvasia, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Municipality of Monemvasia, Grecja
Dom 8 pokojów
Municipality of Monemvasia, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Stone House w zamku Monemvasia - 1 / 6 Własność za €159,000!W owners.gr, przy modelu współwł…
$181,183
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Parametry nieruchomości w Municipality of Monemvasia, Grecja

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