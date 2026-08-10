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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Tropaia, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Municipality of Gortynia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Gortynia, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Arkadia: Tropaia 120 Sq.m., parter, rok budowy: 1955 Tylny …
$50,111
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Dom wolnostojący w Municipality of Gortynia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Gortynia, Grecja
Powierzchnia 320 m²
$64,095
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Tropaia, Grecja

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