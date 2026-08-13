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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Tenea, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Chiliomodi, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Chiliomodi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 48 m2 we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje si…
$165,299
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Tenea, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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