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Wille na sprzedaż w Municipal Unit of Skiritida, Grecja

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1 obiekt total found
Willa w Kerasia, Grecja
Willa
Kerasia, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 360 m2 na wyspie Korfu. W piwnicy jest jedna spiżarnia, jedn…
$2,04M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Skiritida, Grecja

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