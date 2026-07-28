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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Skiritida, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Kerasia, Grecja
Mieszkanie
Kerasia, Grecja
Powierzchnia 43 m²
Na sprzeda? mieszkanie 43 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$142,821
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Skiritida, Grecja

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