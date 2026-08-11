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Hotele na sprzedaż w Municipal Unit of Parnassos, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 510 m² w Lilaia, Grecja
Hotel 510 m²
Lilaia, Grecja
Powierzchnia 510 m²
Oferujemy na sprzeda? hotel o powierzchni 510 m2 na dzia? ce 10.000 m2 Hotel składa się z sz…
$1,03M
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