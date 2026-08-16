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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Nea Peramos, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Megara, Grecja
Powierzchnia 670 m²
Domek o powierzchni 670 metrów kwadratowych na sprzedaż w Nea Peramos, Attyka. Pierwsze pięt…
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Nea Peramos, Grecja

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