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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Nafplio, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 144 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej …
$897,339
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Nafplio, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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