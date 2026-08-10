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Hotele na sprzedaż w Municipal Unit of Methana, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 1 300 m² w Methana, Grecja
Hotel 1 300 m²
Methana, Grecja
Powierzchnia 1 300 m²
Ten pierwszorzędny hotel ze szpitalem termalnym i całym niezbędnym sprzętem jest dostępny na…
$7,67M
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