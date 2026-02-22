Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Lefkimmi, Grecja

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Southern Corfu, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Southern Corfu, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/2
W pełni odnowiony, jasny 88 m ², 1 piętro mieszkanie w malowniczym Lefkimmi w południowej cz…
$234,961
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
