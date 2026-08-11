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Wille na sprzedaż w Municipal Unit of Delphi, Grecja

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1 obiekt total found
Willa w Delphi, Grecja
Willa
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa o powierzchni 240 m kw w Arachovej. 1 piętro składa się z salo…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Delphi, Grecja

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