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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Assiros, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Assiros, Grecja
Dom wolnostojący
Assiros, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 240 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Na sprzedaż…
$802,882
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Assiros, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Assiros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter składa…
$295,177
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Assiros, Grecja

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