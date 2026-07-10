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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Municipal Unit of Argyroupoli, Grecja

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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 3/6
Przestronny mezonet z widokiem na morze | Golden Visa | Riwiera Ateńska Nowoczesny dwupoz…
$913,315
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Argyroupoli, Grecja

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