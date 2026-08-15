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Hotele na sprzedaż w Municipal Unit of Apollonioi, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 840 m² w Lefkada Municipality, Grecja
Hotel 840 m²
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 840 m²
Na sprzedaż hotel 840 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Hotel ma jeden poziom. Widok…
$2,01M
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