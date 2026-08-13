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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Ano Liosia, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Fyli, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Fyli, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- West Attica: Ano Liosia 166 Sq.m., 5 Sypialnie, 3 ł…
$524,414
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Ano Liosia, Grecja

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