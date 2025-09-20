Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Akrata
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Widok na góry

Domy Szeregowe w górach w Municipal Unit of Akrata, Grecja

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 2 pokoi w Platanos, Grecja
Szeregowiec 2 pokoi
Platanos, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 65 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$187,271
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Akrata, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się