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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Aegira, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Egira, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Egira, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 191 m kw. Peloponese. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Aegira, Grecja

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