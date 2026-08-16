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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Aegira, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Na sprzeda? mieszkanie 54 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$94,457
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$123,974
Zostaw prośbę
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Aegira, Grecja

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