  2. Grecja
  3. Methoni Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Methoni Municipal Unit, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Methoni, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Methoni, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 160 m2 w zachodnim Peloponezie. Piwnica składa się …
$503,290
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
