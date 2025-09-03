Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Messini
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Messini, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Messini, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Messini, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
For sale 2-storey house of 140 sq.meters in Western Peloponnese. Semi-basement consists of…
$1,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się