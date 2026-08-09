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Wille na sprzedaż w Messenia Regional Unit, Grecja

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Municipality of Kalamata
4
Municipality of Pylos and Nestor
3
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8 obiektów total found
Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 390 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 390 m kw. Na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$3,66M
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Grekodom Development
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Willa w Artemisia, Grecja
Willa
Artemisia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 484 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 484 m kw. w Western Peloponese. Parter składa się z salonu z…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Gialova, Grecja
Willa 4 pokoi
Gialova, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 303 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 303 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, sa…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 296 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 296 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Neohori, Grecja
Willa
Neohori, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Willa 6 pokojów w Pylos, Grecja
Willa 6 pokojów
Pylos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Olive Garden Villas — Next Level Panorama Living Welcome to Olive Garden, a boutique proj…
$1,82M
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Willa 10 pokojów w Gialova, Grecja
Willa 10 pokojów
Gialova, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 1
A 450 sq.m villa of unique architectual design is for sale in Cosmopolitan Gialova. The char…
$2,71M
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Parametry nieruchomości w Messenia Regional Unit, Grecja

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