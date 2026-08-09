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Domy na sprzedaż w Messenia Regional Unit, Grecja

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Municipality of Kalamata
6
Municipality of Pylos and Nestor
5
Municipality of West Mani
3
Municipal Unit of Lefktro
3
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19 obiektów total found
Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 390 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 390 m kw. Na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$3,66M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Filiatra, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Filiatra, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m kw. w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z 2 sypial…
$177,106
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Grekodom Development
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Willa w Artemisia, Grecja
Willa
Artemisia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 484 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 484 m kw. w Western Peloponese. Parter składa się z salonu z…
$2,13M
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Lachanada, Grecja
Dom 3 pokoi
Lachanada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Skouras Real Estate presents an excellent opportunity to buy a newly built house in the magn…
$568,452
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Willa 4 pokoi w Gialova, Grecja
Willa 4 pokoi
Gialova, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
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Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 303 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 303 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, sa…
$1,89M
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Grekodom Development
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Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 296 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 296 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,89M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Saidona, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Saidona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 127 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter skła…
$371,923
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kyparissia, Grecja
Dom wolnostojący
Kyparissia, Grecja
Powierzchnia 293 m²
Na sprzedaż 0-piętrowy dom 293 m2 w zachodniej Peloponezji. Istnieją: panele słoneczne do po…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Neohori, Grecja
Willa
Neohori, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Rodia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Rodia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m kw. w zachodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z salo…
$1,53M
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Grekodom Development
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Willa 6 pokojów w Pylos, Grecja
Willa 6 pokojów
Pylos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Olive Garden Villas — Next Level Panorama Living Welcome to Olive Garden, a boutique proj…
$1,82M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Arfara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Arfara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 155 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$247,949
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Pelekito, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Pelekito, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 108 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom składa się z 3 sypial…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Dom 11 pokojów w Pylos, Grecja
Dom 11 pokojów
Pylos, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70M
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Dom 8 pokojów w Kardamyli, Grecja
Dom 8 pokojów
Kardamyli, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż dwupoziomowej, Lefktro-Kardamyli, Agios Nikolaos, 120 metrów kwadratowych., I Sigma…
$379,962
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Dom 8 pokojów w Messini, Grecja
Dom 8 pokojów
Messini, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Sprzedaż domu jednorodzinnego, Messini, Agios Konstantinos, 200 metrów kwadratowych., I Sigm…
$238,833
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Dom 8 pokojów w Messini, Grecja
Dom 8 pokojów
Messini, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
For sale, a 156m2 detached home in the beautiful town of Messini. The property is located in…
$184,553
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Willa 10 pokojów w Gialova, Grecja
Willa 10 pokojów
Gialova, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 1
A 450 sq.m villa of unique architectual design is for sale in Cosmopolitan Gialova. The char…
$2,71M
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Typy nieruchomości w Messenia Regional Unit.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Messenia Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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