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Dom wolnostojący na sprzedaż w Messenia Regional Unit, Grecja

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Municipality of Trifylia
3
Dom wolnostojący Usuwać
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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Filiatra, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Filiatra, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m kw. w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z 2 sypial…
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Saidona, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Saidona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 127 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter skła…
$371,923
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kyparissia, Grecja
Dom wolnostojący
Kyparissia, Grecja
Powierzchnia 293 m²
Na sprzedaż 0-piętrowy dom 293 m2 w zachodniej Peloponezji. Istnieją: panele słoneczne do po…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 2 pokoi w Rodia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Rodia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m kw. w zachodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z salo…
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Arfara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Arfara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 155 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Pelekito, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Pelekito, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 108 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom składa się z 3 sypial…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Messenia Regional Unit, Grecja

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