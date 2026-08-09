Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Messenia Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Messenia Regional Unit, Grecja

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Petalidi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Petalidi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 110 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 pię…
$330,598
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Glyfada, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie 55 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skład…
$340,175
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 6 pokojów w Municipality of Kalamata, Grecja
Mieszkanie 6 pokojów
Municipality of Kalamata, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 5
Luxury apartments are available for sale through our agency in a four-story building located…
$465,097
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Messenia Regional Unit, Grecja

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się