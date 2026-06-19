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Wille nad morzem na sprzedaż w Megali Panagia, Grecja

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19 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 2 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piękna maisonette Przed morzem, w bardzo pięknym miejscu w Arystoteles, w małym raju Halkidi…
$754,955
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Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 4 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 193 m²
Piętro -2/-2
Położony w oszałamiającym regionie Halkidiki, Grecja, ten nabrzeże dom jest prawdziwym klejn…
$1,34M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 2 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Wprowadzenie niezwykłej okazji do posiadania cudownej Maisonette w sercu Halkidiki w Grecji.…
$511,046
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Megali Panagia, Grecja
Willa 6 pokojów
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Arystoteles, w małym raju H…
$894,331
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 14 pokojów w Megali Panagia, Grecja
Willa 14 pokojów
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 14
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 600 m²
Piętro -1/-1
Doświadcz uosobienia morza mieszkającego w nowo wybudowanym domu w Halkidiki w Grecji. Z jeg…
$1,57M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 2 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro -1/-1
Ta piękna maisonette jest teraz dostępna na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Położony w doskon…
$243,908
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Agencja
Halkidiki Properties
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 3 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro -1/-1
Piękny dom w bardzo pięknym miejscu w Arystoteles, w małym raju Halkidiki. Obiekt położony j…
$313,597
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 4 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piękna maizonette w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Arystoteles, w m…
$592,349
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 2 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Przedstawiam dom nad morzem w Halkidiki w Grecji. Ten obiekt jest w dobrym stanie i oferuje …
$185,835
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 2 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Ta śliczna maisonette w Halkidiki, Grecja jest naprawdę dobrą okazją. Z jego dobrym stanem i…
$214,872
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 4 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Piętro -1/-1
Unikalny dom jednoosobowy Przed morzem, w bardzo pięknym miejscu w Arystoteles, w samym serc…
$1,28M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 1 pokój w Megali Panagia, Grecja
Willa 1 pokój
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten oszałamiający dom w Halkidiki oferuje niesamowite widoki na morze i bezpośredni dostęp d…
$1,74M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Megali Panagia, Grecja
Willa 5 pokojów
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 162 m²
Doświadcz ostatecznego luksusu z tego nowo wybudowanego domu w kompleksie w Halkidiki, Grecj…
$882,716
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 2 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Doświadcz najlepszych Halkidiki żyjących w tym uroczym Maisonette w dobrym stanie, chwaląc n…
$313,597
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Megali Panagia, Grecja
Willa 5 pokojów
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Maisonette Athos w Halkidiki 140sqm z dwoma niezależnymi piętrami 1 piętro 50m ² i 90sqm w 4…
$348,441
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 3 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piękny dom jednoosobowy Przed morzem, w bardzo pięknym miejscu w Arystoteles, w małym raju H…
$336,826
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Megali Panagia, Grecja
Willa 6 pokojów
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 350 m²
Piętro -1/-1
Witamy w tym oszałamiającym domu w pięknym regionie Halkidiki w Grecji. Ta nieruchomość posi…
$929,175
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Megali Panagia, Grecja
Willa 6 pokojów
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Ten dom, położony w pięknym regionie Halkidiki, oferuje niezrównane doświadczenie życiowe. Z…
$557,505
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 3 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Przedstawiamy wspaniałą Maisonette w Halkidiki, Grecja, z niesamowitym widokiem na morze i o…
$673,652
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Agencja
Halkidiki Properties
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