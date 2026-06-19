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Wille z garażem na sprzedaż w Megali Panagia, Grecja

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1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Megali Panagia, Grecja
Willa 3 pokoi
Megali Panagia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Witamy w tym pięknym domu na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Ta nieruchomość oferuje fantasty…
$278,752
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Agencja
Halkidiki Properties
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