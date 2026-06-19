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Hotele na sprzedaż w Megali Panagia, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 300 m² w Megali Panagia, Grecja
Hotel 300 m²
Megali Panagia, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Chcesz zainwestować w przemysł hotelarski? Ten 300 metrów kwadratowych hotel nieruchomości w…
$1,10M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 730 m² w Megali Panagia, Grecja
Hotel 730 m²
Megali Panagia, Grecja
Powierzchnia 730 m²
Położony w malowniczym regionie Halkidiki, Grecja, ten 730 metrów kwadratowych hotel nieruch…
$2,66M
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Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Realting.com
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Realting.com
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