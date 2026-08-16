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Mieszkania w górach na sprzedaż w Loutraki, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Loutraki, zaledwie 230 metrów od plaży, …
$86,292
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Sideris Real Estate
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