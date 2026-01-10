Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Loutraki
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Loutraki, Grecja

2 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/3
Wyjątkowy 84 m2 apartament jest oferowany na sprzedaż w nowo wybudowanym, pod-budowlanym trz…
$564,919
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/4
In one of the most privileged locations of Loutraki, right on the seafront, a stunning new a…
$695,218
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się